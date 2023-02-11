Üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin yaz dönemini uzaktan eğitimle tamamlayacağını, bu vesileyle de öğrencilerin kaldığı yurtların depremzedelerin barınması için tahsis edileceğini duyurdu.
Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin üzerinden 6 gün geçti.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Yaraların sarılması için yeni adımlar atılıyor.
Bu kapsamda üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarını depremzedelerin barınmasında kullanılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
'Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz'
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