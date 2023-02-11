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Beyaz Gazete
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Üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin yaz dönemini uzaktan eğitimle tamamlayacağını, bu vesileyle de öğrencilerin kaldığı yurtların depremzedelerin barınması için tahsis edileceğini duyurdu.

Ekleme: 11.02.2023 - 14:51 Güncelleme: 11.02.2023 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Üniversiteler yaz döneminde uzaktan eğitime geçecek
Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin üzerinden 6 gün geçti.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Yaraların sarılması için yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarını depremzedelerin barınmasında kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

'Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz'

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