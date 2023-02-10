Emekli maaşları erken yatacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat ödeme dönemi gelir, emekli aylıklarının erken ödeneceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini Twitter'dan bir mesaj paylaşarak açıkladı.
Buna göre, işçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat'ta ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 olan iki depremin yaralarını sarmak için alınan kararlardan birisi de emeklilerin maaşlarını erkene almak oldu.
Öne çekilen ödeme tarihleri şöyle:
SSK aylıklarından;
17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 14 Şubat’ta alacak.
21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 15 Şubat’ta alacak.
25 ve 26 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 16 Şubat’ta alacak.
Bağ-Kur aylıklarından;
25-26 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 16 Şubat’ta alacak.
27 ve 28 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 17 Şubat’ta alacak.
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