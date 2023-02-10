  • USD: 18,81 - 18,85
  • EURO: 20,17 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emekli maaşları erken yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat ödeme dönemi gelir, emekli aylıklarının erken ödeneceğini bildirdi.

Emekli maaşları erken yatacak
Ekleme: 10.02.2023 - 17:12 Güncelleme: 10.02.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Emekli maaşları erken yatacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini Twitter'dan bir mesaj paylaşarak açıkladı.

Buna göre, işçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat'ta ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 olan iki depremin yaralarını sarmak için alınan kararlardan birisi de emeklilerin maaşlarını erkene almak oldu.

Öne çekilen ödeme tarihleri şöyle:
SSK aylıklarından;

17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 14 Şubat’ta alacak.

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 15 Şubat’ta alacak.

25 ve 26 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 16 Şubat’ta alacak.

Bağ-Kur aylıklarından;

25-26 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 16 Şubat’ta alacak.

27 ve 28 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 17 Şubat’ta alacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yurt dışına kaçamadan İstanbul Havalima'nında yakalandı
Ümit Özdağ'dan bir yalan daha: Akçakaleli gönüllüyü 'Suriyeli hırsız' olarak gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'daki çadır kentte inceleme
Kahramanmaraş depreminde acı bilanço: Kaç kişi hayatını kaybetti? İşte yaralı sayısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Emekli maaşları erken yatacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'den deprem bölgelerindeki yağma olaylarına ilişkin net mesaj: Son derece acımasız olacağız
144 binden fazla personel yara sarıyor! Hekimler ve sağlıkçılar deprem bölgesine koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kızılay görevlisinin sözleri gerçekleri gözler önüne serdi: 'Orada devlet yokmuş' demeyin, herkes burada
Hatay'da minik bebek ve ağabeyi 105'inci saatte kurtarıldı
Kiralık evler depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü
Ümit Özdağ: Enkazlardan önce AK Partililer çıkartılıyor
Üç gün sonra deprem bölgesine giden Akşener seçim konuştu
Washington Post'tan depremin büyüklüğüne ilişkin çarpıcı grafik: 774 bin eve bir yıl yetecek enerji açığa çıktı
Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması!
Bakan Kurum: Vatandaşlarımız 'hasartespit.csb.gov.tr' adresinden evlerinin hasar durumlarını görebilirler
Dünyada duyulabilecek en güzel sesi duyduk: Mucizeler peş peşe yaşanıyor
Deprem bölgesinden 96. saatte gelen mucize: 1,5 yaşındaki Sela bebek ağlayarak ailesini kurtardı
94 saat sonra enkaz altından yürüyerek çıktı: Kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Büyük felaketten etkilenen 10 ilin 5 günlük hava durumu

Büyük felaketten etkilenen 10 ilin 5 günlük hava durumu

Depremde yıkılan 12 katlı bina için soruşturma başlatıldı: Kolonları kesilmiş

Depremde yıkılan 12 katlı bina için soruşturma başlatıldı: Kolonları kesilmiş

98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı

98 saat sonra sağ kurtarıldı: 'İğne mi o acır mı' diye sorması duygulandırdı

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok

Yabancı uzmanlar Türkiye'deki deprem felaketini değerlendirdi: Bunun eşi benzeri yok