Emekli maaşları erken yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini Twitter'dan bir mesaj paylaşarak açıkladı.Buna göre, işçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat'ta ödenecek.SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecekMerkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 olan iki depremin yaralarını sarmak için alınan kararlardan birisi de emeklilerin maaşlarını erkene almak oldu.SSK aylıklarından;17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 14 Şubat’ta alacak.21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 15 Şubat’ta alacak.25 ve 26 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 16 Şubat’ta alacak.Bağ-Kur aylıklarından;25-26 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 16 Şubat’ta alacak.27 ve 28 Şubat 2023 tarihinde maaşları ödenecek olanlar maaşlarını 17 Şubat’ta alacak.