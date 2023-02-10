Bakan Özer'den LGS ve YKS açıklaması!

Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.Depremin beşinci gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ekipler bir an olsun umutlarını yitirmeden göçük altındaki depremzedelere ulaşmaya devam ediyor.Kentlerde büyük yıkımlar, göçükler ve ağır kayıplar yaşanırken, mucizevi kurtuluşlar da adeta nefes oluyor.Öte yandan sahada olan yetkili ağızlar da sık sık gelişmeleri aktarıyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dün yaptığı açıklamada, okulların 20 Şubat tarihine kadar tatil edildiğini duyurmuştu.Bugün ise sınava girecek öğrencilere ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:10 ildeki aileler istemeleri durumunda, çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilecektir.Bugün itibariyle istişare ederek karar verdik. 8’inci sınıfın 1’nci dönemi dahil olacak, 2’nci dönem konuları dahil olmayacak. Aynı şekilde YKS sınavında 12’inci sınıfın 1’inci dönem konuları sınava dahil olacak.