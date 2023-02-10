Adıyaman’da depremzedeleri kucakladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede vatandaşlarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.
Asrın felaketi, Türkiye'nin 10 ilini vurdu…
Pazarcık'ta 7.7, Elbistan'da ise 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyamanlı depremzedeleri ziyaret etti
20 bine yaklaşan can kaybı, 1999 Gölcük depremindeki acı tabloyu bile geride bıraktı.
5'inci gününe girilen depremler sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman'a geçti.
Çocuklarla yakından ilgilendi
Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede vatandaşlarla sohbet etti.
Çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı, büyüklere de geçmiş olsun dileklerini iletti.
'Yüreğimizdeki yangını söndürmekte kararlıyız'
Duygusal anların yaşandığı ziyaretten bir paylaşım yapan Erdoğan, 'Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Fakat yüreklerimizdeki bu yangını da söndürmekte kararlıyız. Yeter ki birliğimize ve beraberliğimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkalım. Allah'ın izniyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz…' notunu düştü.
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