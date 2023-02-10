Adıyaman’da depremzedeleri kucakladı

Asrın felaketi, Türkiye'nin 10 ilini vurdu…Pazarcık'ta 7.7, Elbistan'da ise 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.20 bine yaklaşan can kaybı, 1999 Gölcük depremindeki acı tabloyu bile geride bıraktı.5'inci gününe girilen depremler sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adıyaman'a geçti.Çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede vatandaşlarla sohbet etti.Çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı, büyüklere de geçmiş olsun dileklerini iletti.Duygusal anların yaşandığı ziyaretten bir paylaşım yapan Erdoğan, 'Millet olarak tarihimizin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Fakat yüreklerimizdeki bu yangını da söndürmekte kararlıyız. Yeter ki birliğimize ve beraberliğimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkalım. Allah'ın izniyle bu felaketin de üstesinden geleceğiz…' notunu düştü.