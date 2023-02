Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta başlayacak

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.Togg'un Trumore mobil uygulamasında ön sipariş hakkı 3 yöntemle sunulacak.NFT açık artırması o yöntemlerden biri. 5 Şubat'ta kullanıma sunulacak eklentide Togg'a ilişkin dijital eserler satılacak. Burada öne çıkanlar, sipariş hakkı elde edecek.Bir diğer seçenek de YeniLig Yarışması olacak. Trumore'daki çekiliş bölümü de ön sipariş için kullanılacak.Trumore uygulaması dijital marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor.Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 'Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.” dedi. Yerli otomobil piyasaya çıkmaya hazırlanırken, Togg akıllı cihazlarına ön sipariş hakkı, NFT Açık Artırması, YeniLig Yarışması ve çekiliş yöntemleriyle kullanıcılarla buluşacak.Togg açıklamasına göre, Togg, '100. Yıl Özel Seri' NFT koleksiyonunu açık artırma yöntemiyle kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 5-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak açık artırmada NFT satın alanlar, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında kullanıcılarına teslim edilecek '100. Yıl Özel Seri' Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkı da elde edecek.Togg'un dijital deneyim platformu Trumore üzerinden yenilikçi biçimde tanıtımına başladığı 2023 adet NFT için teklif verme süreci 5 Şubat'ta başlayacak ve 15 Şubat'a kadar sürecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları Avax dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak 'NFT Alım Platformu' üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda, ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar uygulamadaki 'hemen satın al' seçeneği sayesinde, ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek. NFT satın alan kullanıcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen '100. Yıl Özel Seri' Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı da kazanacak.Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1'den 2023'e kadar numaralanmış olan NFT'ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacak. Örneğin 1923 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın, ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak '100. Yıl Özel Seri' amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT'ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecek.Koleksiyon değeri olan arkadan itişli 160 kW / 218 bg ve 510 km (WLTP) menzile sahip '100. Yıl Özel Seri' Togg Akıllı Cihazlar, tanıtıma özel Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile NFT sahiplerine sunulacak.Dünyaca ünlü Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel'in tasarladığı NFT'lerin müzikli olanlarında Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal'ın yapay zeka desteğiyle bestelediği sesler kullanıldı.Nadirlik türlerine göre 'normal', 'nadir', 'çok nadir' ve 'en nadir' olarak belirlenen NFT'ler, '100. Yıl Özel Seri Akıllı Cihazları' daha önce teslim alma imkanı da sunacak. Bu NFT'lerin 01 ile 100 arasında olanları en nadir, 101-250 arasında olanlar çok nadir, 250-999 arasında olanlar nadir, 1000-2023 arasında olanları ise normal olarak gruplandırıldı. Togg NFT satışından elde edeceği geliri '100. Yıl Özel Seri' NFT koleksiyonunu oluşturan iki sanatçısıyla paylaşacak ve gelecekte yeni dijital sanatların oluşturulmasında kullanacak.Buna göre, 1000-2023 arası normal NFT'ler 10 Avax, 250-999 arası nadir NFT'ler 15 Avax, 101-250 arası çok nadir NFT'ler 20 Avax, 01-100 arası en nadir NFT'ler 30 Avax'tan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunulacak.Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT'ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT'ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT'nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.NFT'ler açık artıma tamamlandıktan sonra akıllı cihazın ön sipariş dönemine kadar el değiştirebilecek. NFT'ler ile sunulan hakkı, Togg tarafından açıklanacak tarihlerde ön siparişe dönüştüren kullanıcıların NFT'leri Togg akıllı cihazın cüzdanına aktarılıp akıllı cihazın ayrılamaz bir parçası haline gelecek ve bundan sonra el değiştirilemez durumda olacak.Ön siparişi oluşturulduktan sonra Togg akıllı cihazına işlenecek NFT, aynı zamanda özel seriyi teyit eden bir dijital sertifika görevi üstlenecek.Togg dijital sanatı ilk günden bu yana sahiplendiDoğu ve Batı kültürlerini, akılla duyguyu, insanla teknoloji harmanlayan bir marka DNA'sına sahip olan Togg, yola çıktığı ilk günden itibaren dijital sanatı da sahiplenen bir marka oldu. 27 Aralık 2019'da gerçekleştirilen 'YeniLige Yolculuk' etkinliğinde misafirlerin etkinlik alanına girerken içinden geçtikleri tüneldeki, yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan, ışık enstalasyonu, Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya sanatçısı Güvenç Özel'in CES 2022'de sunduğu, daha sonra Togg Teknoloji Kampüsü'nde boyahane duvarına da uygulanan 'Arayüz' adlı eseri de Togg'un teknolojiyi dijital sanatla ifade ettiği ilk örneklerdi.Yine Güvenç Özel'in önce 17. Contemporary Istanbul'da, ardından Gemlik Teknoloji Kampüsü'nde sergilenen, izleyenleri fiziksel bir gerçeklik algısından sanal bir gerçek algısına doğru yolculuğa çıkaran Spektrum adlı eseri de Togg'un sahiplendiği dijital sanat örneklerindendi. Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, ocak ayında ikinci kez katıldığı dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinliği olan CES 2023'te de dünyaya kendini dijital sanatla ifade etmeyi tercih etti.Markanın ön siparişe katılma ve sıralamasını belirleme hakkını da dijital sanat eserlerinin oluşturduğu NFT'leri açık artırmayla satma kararı da dijital dünyanın içine doğan ve o dünyayla güçlü bağları olan bir kitleye ulaşma hedefine uygun olarak verildi.Görsel sanat çalışmaları Siber-Fiziksel Mimar ve Yeni Medya Sanatçısı Güvenç Özel, ses çalışmaları Yeni Medya Sanatçısı Mehmet Ünal tarafından hazırlanan NFT serisi 5 alt koleksiyondan oluşuyor. 'Tohum', 'Miras', 'Ufuk', 'Spektrum1' ve 'Spektrum2' isimlerini taşıyan her bir koleksiyonda sadece 1 adet en nadir NFT bulunuyor.Tohum koleksiyonunda Togg'un USECASEMobility konseptinde yer alan kavramlar, Miras koleksiyonunda Türk mimarisi görselleri, Ufuk koleksiyonunda fütürüstik şehir görüntüleri ve makineler, Spektrum1'de Türkiye'nin 81 ilinden toplanan şehir görüntüleri, Spektrum2'de Türkiye'nin doğal, tarihi ve turistik görüntüleri, sanatçının el ve dijital eskizleri ile yapay zeka algoritması harmanıyla ortaya çıkan her biri birbirinden eşsiz parçalardan oluşuyor.