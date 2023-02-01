Kartal'da bulunan gemide kaza: Ölü ve yaralılar var

Kartal açıklarında bulunan bir gemide yaşanan iş kazasında mürettebattan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Kartal açıklarında demirli bulunan bir gemide bilinmeyen bir sebeple meydana gelen olayda 1 kişinin başı kapağa sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekneyle gemiye çıkan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde başı kapağa sıkışan kişinin öldüğü belirlendi.Cenaze itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılırken polis ekiplerinin gemideki incelemesi sürüyor.