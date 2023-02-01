Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye slogan tepkisi: Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP'nin kullandığı 'Yeter Söz Milletindir' sloganına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunlarda utanma diye bir şey yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır. Adnan Menderes'in partisi ‘Yeter söz milletin' sloganını, CHP'nin tek parti faşizmine karşı yapmıştı. Bu söz millet iradesini sembolize ediyor. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanabilir.' dedi.'ÖNCE MİLLİ İRADEYE SAYGI DUYMAYI ÖĞRENİN''Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti'dir. Bu slogana çökmeye çalışıyorlar. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygılı olmayı öğrenin.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrı millisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı'dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün ‘Yeter' diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda ‘yetmez' diyoruz.' ifadelerini kullandı.