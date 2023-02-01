Beykoz'da ayakkabı dükkanı alev alev yandı

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Ferit İnal Caddesi'nde bulunan bir ayakkabı dükkânında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek dükkanı sardı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Vatandaşalar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etse de başarılı olamadı. Elektrik kablolarında patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkan kullanılmaz hale geldi. Dükkan sahibi ve çalışanları zarar görmeyen ayakkabı ve malzemeleri dışarı çıkardı.Olay yerine gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın dükkan sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Geçmiş olsun. Cana bir şey gelmemiş önemli olan o. Mal yerine konur bir şekilde. İlk bilgi elektrikten çıktığı yönünde. İncelemelerden sonra anlaşılır" dedi.Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.