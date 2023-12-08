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Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan basını ziyaretin olumlu bir iklimde geçtiğini ve ikili ilişkiler açısından yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebileceğini aktardı. Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirilirken bunun her iki ülke için de olumlu değerlendirilebileceğini kaydedildi.

Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
Ekleme: 8.12.2023 - 08:57 Güncelleme: 8.12.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınında Başkan Erdoğan yankısı: Atina ziyaretini tarihi olarak nitelendirdiler
Gelişmeleri televizyon kanalları canlı yayınlarla duyururken haber siteleri ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verdi. Kathimerini gazetesinin internet sitesinde, "Erdoğan'ın ziyaretinin olumlu iklimi 12 klik'te" başlığıyla verdiği haberde, ziyaretin olumlu atmosferinin fotoğraf karelerine yansıdığına işaret etti. Gazete, bu olumlu atmosferi yansıtan 12 özel fotoğraf paylaştı.

"MİÇOTAKİS VE ERDOĞAN'DAN BİRLİK MESAJLARI"

Ülkenin en çok okunan haber portallarından "in.gr" ziyarete ilişkin yaptığı özel haberde "Miçotakis ve Erdoğan'dan birlik mesajları" başlığını kullandı. Haberde Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretinin dostane bir iklimde gerçekleştiği vurgulandı.

ATİNA ZİYARETİNİ TARİHİ OLARAK NİTELENDİRDİLER

"CNN Greece" haber portalı ise "Erdoğan'ın Atina'daki 7 saati: Anlaşmalar ve verilen sözler" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek bunun her iki ülke için de olumlu değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ethnos gazetesi ise Türkiye ve Yunanistan'ın yıllar süren gerginliğin ardından yeni bir sayfa açtığına işaret etti.

ULUSLARARASI BASINDA DA GENİ YER BULDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başkan Erdoğan'ın Atina ziyaretinin uluslararası basında da önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantıları çerçevesinde yapılan anlaşmalara ilişkin ayrıntıları paylaştığı haberinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ilkbaharda Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığının altını çizdi.
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