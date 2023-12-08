Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor

İsrail geçici ateşkesi bozduktan sonra Gazze'nin güneyine hapsettiği sivilerin üzerine bonba yağdırmaya devam ediyor.Hastane ve okulları kuşatan İsrail'in artık tek hedefi daha fazla insan öldürmek.Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna getirilen ölü sayısının ilk kez yaralı sayısını aştığını duyurdu.MSF, 'Hastane dolu, morg dolu. Yaralıların 3 katı kadar ölü hastanelere taşnıyor' açıklaması yaptı.Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 'Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı.Güneydeki Nasır Hastanesi'nde bine yakın yaralı var. Yaralılar yerlerde yatıyor. Morgda cesetler üst üste.Kamyon kasalarında cansız bedenler bekletiliyor' dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 350 Filistinlinin katledildiğini, 1900 kişinin de yaralandığını duyurdu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önceki gün Gazze Şeridi için BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi yarın acil toplanma kararı aldı.Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Ekvador, toplantının bugün ABD'nin New York kentinde BM Genel Merkezi'nde yerel saatle 10.00'da başlayacağını duyurdu.Gazze'deki hastanelere yaralı olarak getirilenlerin birçoğu da kapasite aşımı nedeniyle tedavi beklerken kan kaybından ölüyor.Filistinli yetkililer, Gazze'de sağlık kuruluşlarının kasıtlı olarak hedef alınarak soykırım suçu işlediğini söylüyor.7 Ekim'den bu yana Gazze'de katledilenlerin sayısı 17 bin 177'ye, yaralananların sayısı ise 46 bine yükseldi.İşgalci İsrail güçlerinin saldırılarında sergilediği vahşet, Nazilerin toplama kamplarına götürdüğü Yahudilere uyguladığı insanlık dışı yöntemleri aratmıyor.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal güçleri, saldırılarını artırdığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde de Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlileri kamyon kasasına yarı çıplak halde koyarak bilinmeyen bir yere taşıması dikkati çekiyor.Filistinli tutsakların toplu infazı öncesi olduğu değerlendirilen bir diğer görüntü ise dünyayı şoke etti.Bazıları maskeli İsrail askerlerinin, boş bir alanda kazılmış çukur önünde elleri ve gözleri bağlı şekilde diz çöktürdüğü yarı çıplak onlarca Filistinli görüntülerde yer alıyor.İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda Katar merkezli El Cezire kanalının muhabiri Mümin el Şerifi'nin neredeyse bütün ailesini katletti.Şerifi, evlerine isabet eden füze sonucu annesi, babası, 3 çocuğu, yeğenleri ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 22 aile ferdini kaybetti.Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 ayda 75 gazetecinin öldürüldüğünü, 80 basın mensubunun da yaralandığını açıkladı.İşgalci İsrail'in devlet televizyonunda yayınlanan ve Filistinli tutsakların infazı öncesine ait olduğu değerlendirilen görüntüler dünyayı şoke etti.Görüntülerde, İsrail askerlerinin boş bir alana kazılmış çukur önünde elleri ve gözleri bağlı şekilde diz çöktürdüğü yarı çıplak onlarca Filistinli sivil var.getirilen yaralı sayısının üç katı ceset taşınıyor. Morglarda yer kalmadı. Cansız bedenler kamyonlarda bekletiliyor.