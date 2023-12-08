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Çanakkale'de 'Hijyen' operasyonunda 10 tutuklama

Çanakkale merkez ve 3 ilçesinde, çeşitli suçlara karıştığı belirlenen suç çetesine yönelik 'Hijyen' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Ekleme: 8.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 8.12.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Çanakkale'de 'Hijyen' operasyonunda 10 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta kentte, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma', 'Tefecilik', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve Biga, Çan, Ezine ilçelerindeki toplam 21 adrese eş zamanlı olarak yapılan ve 'Hijyen' adı verilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, çok sayıda mermi, delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı kişiler adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatlarına el konuldu.

Çanakkale'de 'Hijyen' operasyonunda 10 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K.Ö., C.Ö., İ.T., M.D., S.D., A.A., F.C., M.İ., S.Ç. ve E.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu'na ilişkin 11 şüphelinin taşınır, taşınmaz mal varlığı ve banka hesaplarına, 5 şüpheliye ait 8 şirketin ise hesaplarına el koyulması talebinin ise mahkeme tarafından değerlendirildiği bildirildi.
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