  • USD: 28,88 - 28,93
  • EURO: 31,15 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin ittifak talebine ret kararı veren İYİ Parti’de Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, İYİ Parti’den istifa etti. Akgün istifasını sosyal medya hesabından duyurarak karara tepki gösterdi.

Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti
Ekleme: 7.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 7.12.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti
31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak talebini değerlendiren İYİ Parti Genel İdare Kurulu 35 hayır oyu ile talebi reddetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Denizli İYİ Parti'de Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi, önceki dönem İYİ Parti il Başkanlığı yapan Hasan Akgün, partisinden istifa etti. İYİ Parti Eski İl Başkanı Akgün, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

GİRİŞİ GÜZEL BAŞLADI, SONUCU OLUMSUZ ETKİLEYECEKTİR

Akgün, açıklamasında 'Denizli'de yaktığımız çoban ateşi ile 'Türkiye'nin Ortak Aklı' olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. GİRİŞİ güzel başlayan hikayenin, GELİŞME bölümünde ki çelişkiler, SONUCU olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum. Saygılarımla' dedi.
Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yunanistan'a gidecek
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Tüm göstergeler olumlu gidiyor
Türkiye ekonomisi için 2024 yılını işaret ettiler: Çok hareketli olacak 100 milyar dolarlık yatırım çekebilir
Havacılıkta rekorlar yılı! Bakan Uraloğlu rakamlarla açıkladı: Son 21 yılda başarı öyküsü yazıldı
Teröristler inlerinde vuruldu! MSB duyurdu: İşte son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı
CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz
Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum
Bakan Tunç: BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti
İsrailli yetkililer itiraf etti: Resmen ayakta uyumuşlar
Selçuk Bayraktar 2025'i işaret etti: Bu bir ilk olacak! 'Biz dünyanın gittiği yere gitmiyoruz' diyerek duyurdu
Sıra PKK'nin siyasi ayağı HEDEP ile pazarlıkta! Ekrem İmamoğlu'nun son şansı: Özgür Özel gönüllü olacak
Siyonist İsrail kana doymadı! DSÖ'den acı uyarı: İnsanlığın en karanlık saatine yakınız
CHP'nin İzmir için planı: Muharrem İnce adaylık için yeşil ışık yaktı
ABD tutuştu! İsrail katliamlarından sıyrılma çırpınışı: 'Artık sürdüremeyiz' diyerek tarih verdiler
73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı
Okmeydanı metrobüs durağında kaza: 1 yolcu yaralandı!
Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret zammı mesajı
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
Pink Floyd'un solisti Waters: Gazze soykırıma uğruyor
Polat çiftinin avukatı anlattı: Engin içerde namaza başladı, Dilan İnşirah Suresi'ni okuyor

Polat çiftinin avukatı anlattı: Engin içerde namaza başladı, Dilan İnşirah Suresi'ni okuyor

Evlenmek isterken hayatının şokunu yaşadı: 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu

Evlenmek isterken hayatının şokunu yaşadı: 102 bin lira ve 50 gram altınından oldu

Ehliyette yaş sınırları değişiyor! Artık ehliyet 16 yaşından itibaren alınabiilecek

Ehliyette yaş sınırları değişiyor! Artık ehliyet 16 yaşından itibaren alınabiilecek

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Araç sahipleri dikkat: Motorindeki indirim pompaya yansıdı

Google tanıttı: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka!

Google tanıttı: Şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka!

Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...

Hatay'da 50 tavuğu kayboldu! Gizemi güvenlik kamerası çözdü...