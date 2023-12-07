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Gençlerin Gözü Yükseklerde

Havacilik sektörünün hizla büyüdügü Türkiye’de gençler arasinda pilotluk, kabin memurlugu, uçak mühendisligi, hava trafik kontrolörlügü, yer hizmetleri popüler meslekler oldu.

Ekleme: 7.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 7.12.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Hava yolcu trafigi siralamasinda dünyada ilk alti, Avrupa’da ise ilk üç sirada yer alan Türkiye’de hizla büyüyen havacilik sektöründe kalifiye eleman ihtiyaci da artiyor. Bahçesehir Üniversitesi Uygulamali Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Baskani Dr. Ögretim Üyesi Tüzün Tolga Inan, “Gençlerin pilotluga ilgisi yüksek. Üniversitelerin pilotaj bölümleri son yillarda yüzde 100 oraninda doluyor. Uçmayi seven, dünyayi kesfetmek isteyen ve yüksek maas beklentisi olan gençler tercih ediyor.” dedi.

7 Aralik Uluslararasi Sivil Havacilik Günü’nde havacilik sektörünün gelismesi, kalifiye eleman ihtiyaci ve gençlerin sektöre olan ilgisi konusunda açiklamalar yapan Bahçesehir Üniversitesi Uygulamali Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Baskani Dr. Ögretim Üyesi Tüzün Tolga Inan, Türkiye’de havacilik sektörünün hizla büyüdügünü söyledi.

Hava tasimaciliginin basini çektigi gelisimin, sivil havacilik egitim kurumlarinin da gelisimini zorunlu hale getirdigini belirten Inan, söyle konustu:

“Sivil havacilik faaliyetleri yayginlasmakta ve kalifiye istihdam ihtiyaci artiyor. Dünya hava yolcu trafigi siralamasinda ilk alti, Avrupa hava yolcu trafigi siralamasinda ise ilk üçte yer almaktayiz. 2003 yilinda 65 bin çalisanin istihdam edildigi sektörde günümüz itibariyle bu sayi 260 binleri geçti ve istihdam edilen çalisan sayisi yilda ortalama 10 bin olmak üzere toplamda 200 bin artti. Sivil havacilik sektöründe ileri bir seviyeye ulasildi. Bahçesehir Üniversitesi olarak tüm havacilik isletmelerine ve akademik kurumlara güncel ve kaliteli bilgilerle donatilmis havaci personel yetistirmek vizyonu ile egitim veriyoruz. Bu egitim yilinda 300 ögrencimizin egitim gördügü pilotaj bölümümüz, ilk mezunlarini Haziran 2023 itibariyle verdi ve havayollarinda istihdam ediliyorlar.

Havayolu tasimaciliginda hata payi çok düsük oldugu için kalifiye personel ihtiyacinin çok önemli olduguna dikkat çeken Inan, Türkiye’de her yil pilot sayisinin yüzde 10 arttigini belirtti.

Basta pilotluk olmak üzere kabin görevlisi, uçak teknisyeni, loadmaster, dispeçer, hava trafik kontrolörü, uçak mühendisi ve yer isletme alaninda harekât, yolcu ve kargo hizmetlerinin günümüzde gençler arasinda popüler meslekler arasinda yer aldigini dile getiren Inan, bu mesleklere istihdam imkaninin gelecekte de devam edecegini vurguladi. Üniversitelerin pilotaj bölümlerinin kontenjaninin her yil doldugunu belirten Inan, “Gençlerin tercih etme nedenlerinin basinda dünyayi kesfetme istegi, meslegin olanaklari ve yüksek maas geliyor. Havacilik sektöründe çalismak isteyen ögrencilere tavsiyem bu isin severek yapilmasi gereken bir meslek oldugunu bilsinler” dedi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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