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Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü...

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Ekleme: 7.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 7.12.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Erdoğan, buradaki temasları kapsamında, önce Yunanistan'dan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi

Sakelaropulu ile görüşen Erdoğan, ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Maximos Sarayı'na geçti.

Miçotakis, burada Erdoğan'ı karşıladı. İki lider el sıkışırken, taraflar arasındaki sıcak diyalog kameraya yansıdı.

Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Miçotakis'ten sıcak karşılama

Gelişmeleri anbean aktaran Yunan basını, "Kiryakos Miçotakis, Sayın Erdoğan'ı sıcak bir tokalaşmayla karşıladı." diye yazdı.

İkili, daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti. Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Erdoğan: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok

Atina ziyareti öncesi Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dedi.

Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve ortak paydada buluşulması halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurgulayarak, Türkiye ile Yunanistan'ın son dönemde ilişkilerini bu anlayış çerçevesinde şekillendirme yönünde gayet iyi bir ivme yakaladığını kaydetti.

"Miçotakis'in de aynı iradeye sahip olduğunu düşünüyorum"

Uzun süredir işlemeyen ikili mekanizmaların yeniden canlandırıldığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

Diyalog kanallarımız her seviyede açık ve işliyor. Karşılıklı ziyaret trafiğimiz yoğun. Ülkelerimiz ve bölgemiz açısından önemli pek çok alanda işbirliğimizi karşılıklı güven temelinde geliştirme irademiz mevcut.

Şimdi ise her iki tarafın üzerine düşen, bu anlayışı pekiştirmek, kurumsal hale getirmek ve ilerletmektir. Sayın (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in de aynı iradeye sahip olduğunu düşünüyorum.

"Düşmana değil, dosta ihtiyacımız var"

Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
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