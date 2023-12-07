Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.Erdoğan, buradaki temasları kapsamında, önce Yunanistan'dan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezi'nde resmi törenle karşılandı.Sakelaropulu ile görüşen Erdoğan, ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüş alışverişinde bulunmak üzere Maximos Sarayı'na geçti.Miçotakis, burada Erdoğan'ı karşıladı. İki lider el sıkışırken, taraflar arasındaki sıcak diyalog kameraya yansıdı.Gelişmeleri anbean aktaran Yunan basını, "Kiryakos Miçotakis, Sayın Erdoğan'ı sıcak bir tokalaşmayla karşıladı." diye yazdı.İkili, daha sonra görüşmenin yapılacağı salona geçti. Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.Atina ziyareti öncesi Yunanistan basınından Kathimerini gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dedi.Erdoğan, uyuşmazlıkların diyalog yoluyla ele alınması ve ortak paydada buluşulması halinde herkesin kazançlı çıkacağını vurgulayarak, Türkiye ile Yunanistan'ın son dönemde ilişkilerini bu anlayış çerçevesinde şekillendirme yönünde gayet iyi bir ivme yakaladığını kaydetti.Uzun süredir işlemeyen ikili mekanizmaların yeniden canlandırıldığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:Diyalog kanallarımız her seviyede açık ve işliyor. Karşılıklı ziyaret trafiğimiz yoğun. Ülkelerimiz ve bölgemiz açısından önemli pek çok alanda işbirliğimizi karşılıklı güven temelinde geliştirme irademiz mevcut.Şimdi ise her iki tarafın üzerine düşen, bu anlayışı pekiştirmek, kurumsal hale getirmek ve ilerletmektir. Sayın (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in de aynı iradeye sahip olduğunu düşünüyorum.Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, hasım olarak görmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ülkeler gibi bizim de düşmana değil, dosta ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.