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Bakan Tunç: BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in bölgede işlediği insanlık suçlarına tepki göstererek, "BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti." dedi.

Bakan Tunç: BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti
Ekleme: 7.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 7.12.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç: BM soykırım sözleşmesindeki tüm unsurlar gerçekleşti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına ilişkin, "BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki tüm unsurlar gerçekleşti" dedi.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"BİNLERCE TOPLANAN DELİL VAR"

İsrail maalesef 1917 yılından bu yana Filistin topraklarını işgal etmiştir. İnsanları Gazze'de katliama maruz bırakıyor. Burada savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulünde. İsrail hakkında açılan soruşturma da ellerinde. Katliamı gerçekleştiren İsrail'in binlerce toplanan delil var. 2019'dan bu yana soruşturmanın uzaması manidar. Katliamda ortaya çıkan deliller de aşikâr.

BM'ye üye olan birçok ülkede suç duyurusunda bulundu. Türkiye'den de suç duyuruları gerçekleşti. Orada bebek katliamı yapılıyor. Bebeklerin katledildiği bir dünyadan barıştan söz etmek mümkün değil."

YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI

Yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus var. Milletvekillerimizin takdiridir. Biz sadece teknik destek verebiliriz. 60'dan fazla maddeden oluşan bir taslak söz konusu. Milletvekillerimiz buna ekleme yapabilir ya da kaldırabilir. Takdir onları. Suç işleyenin yanına kalmaması lazım. 2 yılın altında ceza alan birisi hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye olmuş oluyor. Bu yüzden denetimli serbestlik süresine oran getirerek.

Yani 1 ay en azından ceza evinde kalması gerekir diye düşünüyoruz. 2 yıl ceza alan birisinin en az 9 9,5 ay gibi bir süre ceza almasının önemli olması gerektiğini düşünüyoruz. Cezası 5 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde kalma olacak ki cezaların en önemli özelliği caydırıcı olmasıdır."
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