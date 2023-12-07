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Anne ile oğlunun yaşadığı evden çıktı... Ekipleri dehşete düşüren görüntü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir eve giren ekipler gördükleri manzara karşısında adeta dehşete düştü. Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde anne ile oğlunun oturduğu evden kokular gelmesi üzerine komşuları, Odunpazarı Belediyesi'ne şikayette bulundu.

Ekleme: 7.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 7.12.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Anne ile oğlunun yaşadığı evden çıktı... Ekipleri dehşete düşüren görüntü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir eve giren ekipler gördükleri manzara karşısında adeta dehşete düştü.

ANNE İLE OĞLUNUN YAŞADIĞI EVDEN 45 TON ÇÖP ÇIKTI

Eskişehir'de koku şikayeti üzere adrese giden belediye ekipleri, bir anne ile oğlunun evlerinde biriktirdiği 45 ton çöpü kamyonlarla alıp, temizlik yaptı.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde anne ile oğlunun oturduğu evden kokular gelmesi üzerine komşuları, Odunpazarı Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile polis ekipleri eşliğinde adrese gitti.

Anne ile oğlunun yaşadığı evden çıktı... Ekipleri dehşete düşüren görüntü

Anne ile oğlunun evde çöp biriktirdiği belirlendi. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ev temizlik çalışması yaptı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan 45 ton çöp, kamyonlara dolduruldu.

Belediye yetkilileri, Odunpazarı ilçesinde bu tür çöp evlere müsaade etmeyeceklerini, söz konusu adresleri temizleyeceklerini getireceklerini belirtti.

Anne ile oğlunun yaşadığı evden çıktı... Ekipleri dehşete düşüren görüntü
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