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Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

İsrail, Gazze'de sistematik bir soykırım yürütüyor. Özellikle Batı dünyasının sessizliğinden güç alan İsrail, eşine az rastlanır bir vahşet örneği sergiliyor. Türkiye, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu olmak üzere katliamda sorumlu kim varsa UCM'de yargılanması için büyük bir gayret sarf ediyor. UCM'de, daha önce de kendilerine asla dokunulmayacağını sanan ve rahatlıkla suç işleyen birçok isim yargılandı.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
Ekleme: 6.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 6.12.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
Eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç, 1992-1995 yılları arasında Bosna'da gerçekleşen katliamların bir numaralı sorumlusuydu. 2001'de tutuklandı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Bosna kasabı olarak bilinen Miloşeviç, 11 Mart 2006'da hücresinde ölü bulundu.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Bosna'daki katliamın önemli zalimlerinden biri olan Ratko Mladiç de, Srebrenitsa'da gerçekleşen katliamdan dolayı UCM'de görülen davada ömür boyu hapse mahkum edildi.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Vujadin Popovic de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılandığı mahkeme tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isimler arasında.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Sırp bir albay olan ve Bosna savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği kesinleşen Ljubisa Beara da Srebrenitsa davasından ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

HESAP VERDİLER

Radovan Karadziç de 1995'te 8 binden fazla Müslüman Boşnak erkeğin Srebrenitsa'da öldürülmesine yönelik yargılandığı davadan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yine Lahey'de, insanlığa karşı suç işledikleri ve soykırım yaptıkları gerekçesiyle; Radislav Kristic 35, Vidoje Blagojevic 15, Drago Nikolic 35, Ljubomir Borovcanin 17, Vinko Pandurevic 13, Radivoje Miletic 19, Milan Gvero 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SESSİZ KALANLAR DA YARGILANDI

Bosna'daki kurbanların yakınları tarafından 2007'de açılan davada, Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında BM bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu buldu.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

UCM'NİN ÇİFTE STANDARDI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan UCM'nin Ukrayna meselesinde 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde, devlet başkanı düzeyinde yakalama kararı talep etmesine karşın, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına karşın halen bir yakalama kararı çıkartmaması, çifte standardı gözler önüne seriyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından kısa bir süre sonra Kiev'e giden Karim Han, sistematik bir soykırımın uygulandığı Gazze'ye gidemedi.

Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında

Hatırlanacağı üzere UCM, 2 Mart 2022'de Ukrayna'daki ihlal iddialarıyla ilgili harekete geçerek 17 Mart 2023 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartmıştı.


















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