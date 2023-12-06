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Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman'da gök gürültülü ve kuvvetli olması bekleniyor.

Ekleme: 6.12.2023 - 09:00 Güncelleme: 6.12.2023 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.


RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak

EGE

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Malatya, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli, Bingöl ve Muş çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
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