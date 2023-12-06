Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İzmir, Kars, Mardin, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan.Parçalı ve çok bulutlu, güney batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, batısının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanakParçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 12°CParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURDUR °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 11°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Rize ve Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Malatya, Van ve Iğdır dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli, Bingöl ve Muş çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAKKARİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı