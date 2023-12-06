  • USD: 28,87 - 28,92
  • EURO: 31,26 - 31,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Isparta'da yoğun sis kaza getirdi: 2 ölü, 2 yaralı

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada 39 yaşındaki Cemal Soysal ile aynı araçtaki 53 yaşındaki Hamdi Özdemir hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Ekleme: 6.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 6.12.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Isparta'da yoğun sis kaza getirdi: 2 ölü, 2 yaralıIsparta- Afyonkarahisar kara yolunun Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında 23 yaşındaki Ö.O.T.'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Cemal Soysal yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri Cemal Soysal ile aynı araçta bulunan Hamdi Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ö.O.T. ve aynı araçtaki A.A. ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelerde tedaviye alındı. Cemal Soysal ile Hamdi Özdemir'in cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu.

Yoğun sis kazayı getirdi

Bölgede yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da yoğun sis kaza getirdi: 2 ölü, 2 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret
İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı
Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
Kabine bugün toplanacak
Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest
Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuşuyor
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Mansur Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun!
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'
Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar
Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama
Alman lidere ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören! Katar'da Türkiye farkı...
GİK'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Parti'de istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine güzel haber! İlk indirim haberi geldi

Araç sahiplerine güzel haber! İlk indirim haberi geldi

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı

30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı