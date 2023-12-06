Cevdet Yılmaz, Türkmenistan heyetini ağırladı

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlendi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile birlikte Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.Cevdet Yılmaz, fuar açılışının ardından, Batır Atdayev'in yanı sıra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Goçmollayev ve heyetleri ile bir araya geldi.Yılmaz, görüşmelerde, ikili iş birliklerinin ve yatırımlarda sürekliliğinin sağlanması konularının ele alındığını aktardı.Yılmaz, görüşmelere dair yayınladığı mesajında şu bilgileri aktardı:Ülkemizden 100'e yakın firmanın katıldığı, TOBB ve DEİK iş birliğiyle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Batır Atdayev ile birlikte gerçekleştirerek, fuarda yer alan stantlarımızı ziyaret ettik.Fuar açılışının ardından, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Goçmollayev ve heyetleri ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldik.Görüşmelerimizde; ikili iş birliklerimiz ve yatırımlarımızda sürekliliğinin sağlanması konularını ele aldık.Yılmaz, bugün 7. Dönem Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ve Türk-Türkmen İş Forumu Açılış Programı'na da katılacak.