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Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor. Toplantının gündeminde, Gazze'deki son durumun yanı sıra enflasyonla mücadele, yeni asgari ücret gibi ekonomi başlıkları da olacak.

Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Ekleme: 5.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 5.12.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yoğun gündem bekliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

Enflasyon ve asgari ücret de gündemde

Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak. Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

Ankara-Atina hattındaki son durum değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.
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