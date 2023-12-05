Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti. Erdoğan, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim" dedi.