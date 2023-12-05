Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti. Erdoğan, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan'ın tebrik telgrafında 'Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim' ifadeleri yer aldı.
Konuya ilişkin Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapıldı.