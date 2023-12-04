TÜRK-İş'ten asgari ücret açıklaması!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık tarihinde toplanacak. TÜRK-İş'ten asgari ücret 2024 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sendikadan yapılan açıklamada, "TÜRK-İŞ'in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu ve TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi netleşti, şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

TÜRK-İş'ten asgari ücret zammı ile ilgili açıklama geldi. TÜRK-İş 'Asgari ücret teklifi netleşti' haberlerini yalanladı.TÜRK-İŞ, asgari ücret teklifini netleştirdikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Ergün Atalay'ın asgari ücret konusunda bir televizyon kanalına verdiği röportajda, muhabirin açlık sınırı ile ilgili sorusuna, 'Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.' karşılığını verdiği belirtildi.Bu yöndeki ifadelerin, basın yayın organlarında çeşitli başlıklarla servis edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:'TÜRK-İŞ'in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu ve TÜRK-İŞ'in asgari ücret teklifi netleşti, şeklinde çıkan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri bu kararı verecektir.'