Erciyes dağı paylaşımı kısa sürede viral oldu: Bir bu eksikti...

'Reptilian Planet'in iddiasına cevap ise Kayserili Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen'den geldi. Evsen, Erciyes'in aktif ancak uyuyan volkanik bir dağ olduğunu belirterek; '800 bin yıl önce patlayan Erciyes uykuda olan bir yanardağ. Uyanabilir mi? uyanabilir. Bu bugün ya da yarın olacak diye bir şey yok. Yeniden faaliyete geçmez, patlamaz dememiz imkânsız. Elimizde buradaki volkanik hareketlerle ilgili bir çalışma bulunmuyor. Erciyes'in altındaki kanalların aktif hale geldiği iddiası bana uçarı geldi' dedi.X adlı sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan 'Reptilian Planet hesabı dünyanın farklı yerlerinde gerçekleşen volkanik patlamaları işaret ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi: '17 Kasım tarihinde Türkiye Kayseri şehri Erciyes dağında duman görüldü. O tarihlerde birçok ülkede volkanlar patladı. Bu demek oluyor ki Erciyes dağının altındaki kanallar aktif hale geldi. Bu gerçek bir tehlike.''Reptilian Planet hesabından yapılan paylaşım Erciyes patlar mı patlamaz mı tartışmalarını yeniden başlattı. SABAH'a konuşan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, tedirginliğe gerek olmadığını belirterek; 'Erciyes'in altında bir hareketlenmenin olduğunu söylemek için gözlem yapmak lazım. Erciyes'te bu gözlemler yapılıyor mu? Hayır yapılmıyor. Her ne kadar sönmüş bir volkan olduğunu kabul etsek bile bu bir risk mi? evet risk. Burada magma, deprem faaliyetleri gözlemlenebilir. Cps cihazı ile yükselme düşme konumları, suların kimyasal yapısındaki değişimler, sıcak su soğuk su giriş çıkış ve kayboluşları gözlemlenebilir. Erciyes dağının etrafında bir patlama ve emare olabilmesi için orada yüzlerce küçük ve orta büyüklükte depremler olması lazım. Bununla birlikte Erciyes'in etrafında sıcak su çıkışlarının artması lazım. Sıcak olmasa da ılık su çıkıyor, 40-50 derece de çıkan sular var. Erciyes'in tepesinden gaz çıkışları gibi bir dizi takip edilecek iş ve işlemler var. Bunlar yapılmadığı için elimizde yeterli bir çalışma yok. Neticede çok tehlikeli bir durum yok şuanda' dedi.'Reptilian Planet hesabından yapılan paylaşımın kendisine uçarı geldiğini belirten Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; 'Paylaşım bana biraz uçarı geldi. Erciyes'in altındaki kanalların aktif olduğunu söylemek için elde bir takım gözlemlerin olması lazım. Bunlar bu gözlemleri yapıp tamı söyledi, sanmıyorum. Burada kanallar açıldı diyebilmek için ciddi bir gözlem lazım. Erciyes'in takip edilmesinin gerekli olduğuna ben inanıyorum. Makro gözlemlerde Erciyes'in hareketlendiğine dair bir emare yok. Ama bunun gözlemlenmesi gerekir mi? Ben gerektiğine inanıyorum. Erciyes uykuda bir yanardağ ama uyanabilir mi? evet uyanabilir. Kamuoyunda bir endişe varsa bunu gidermek gerekir. Bu bugün yarın olacak diye bir şey yar. O yüzden bizim bu riski takip etmemiz lazım' diye konuştu.ok. Yeniden faaliyete geçmez, patlamaz dememiz teknik olarak imkansız. Devletin bunu takip etmesi gerekir. Erciyes Dağı'nın eteğinde yaşayan insanlar vPaylaşıma yapılan yorumlardan bazıları ise şu şekilde; 'Aman bir de o çıkmasın hocam Hacılar'da dibindeyiz.', '2 yıl içinde uyanırsa hiç şaşırma.', 'Sayın hocam uyuyan devi uyandırmayalım'