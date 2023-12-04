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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..

7 Ekim'den bu yana süren İsrail-Filistin savaşı için yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde de ilk gündem maddesi Gazze olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Ekleme: 4.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 4.12.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetlenerek devam ediyor.

7 gün süren ateşkesin ardından İsrail kaldığı yerden devam ederken kalıcı ateşkes için de çağrılar sürüyor. Bu süreçte Türkiye, Gazze'ye insani yardımını bir an olsun kesmedi.

Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Bölgeye yardımlar ulaştırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 7 Ekim'den bu yana bölgede barışı sağlamak, sivillerin can kaybını azaltmak için yüz yüze ve telefonla görüşmeler yaparak lider diplomasisini sürdürüyor.

Katar'a gitti

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftadaki durağı belli oldu.

Erdoğan'ın ilk durağı bugün Katar oldu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle iki ülke arasında 4-5 Aralık'ta düzenlenecek toplantıya katılacak olan Erdoğan, 'TRK' uçağı ile saat 13.00'te Katar'a hareket etti.

Görüşmenin ilk gündem maddesi Gazze...

Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki işbirliğinin muhtelif alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Öte yandan kalıcı ateşkes zemininin oluşması için de atılması gereken adımlar görüşülecek.
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