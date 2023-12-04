5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekliye zam ve memur zammı için düzenleme geliyor. SGK emekli zammı, memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün belli oldu. TÜİK'in Kasım ayı enflasyon oranının son dakika açıklamasıyla refah payı hariç Ocak emekli zammı büyük oranda netleşti. Veriler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında da yer alacak. Nihai rakamlar Aralık enflasyonunun 2024 Ocak başında açıklanmasıyla kesinleşecek. 5 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı tablosu ne oldu? İşte memur ve emekli maaşı zam hesaplama tablosu...
Emekli ve memur Ocak zammı bugün büyük oranda netleşti. Emekli maaşı ve memur zammı için nihai rakamlar 2024 yılı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası kesinleşecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tek tabloda memur ve SGK emekli maaşı hesaplamaları...
EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu.
5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.
KASIM 2023 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu. Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.
Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.
TEK TABLODA TÜM HESAPLAR
Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.
5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66
Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66
5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,
5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.
NİHAİ ZAM ORANI İÇİN 1 VERİ KALDI
Nihai zam oranları için 1 veri kaldı. Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.
2023 YILI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 66,80 OLDU
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de Kasımda yüzde 66,80 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu tahmini yüzde 67,23 oldu.
3 önemli verinin ortalaması yüzde 66,34 olarak hesaplandı.
ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ KAYDETTİ
Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ekim'de ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan Kasım verisinde de düşüş sürerek rakam yüzde 3,28'e geriledi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'Yİ AŞACAK
2024 yıl başında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklar için de düzenleme yapılacak. 2022 Aralık ayında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Böylece emeklilerin taban aylığındaki artış 1 yılda yüzde 114'ü aştı.
Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK
Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Bakan Şimşek çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.
MERKEZ BANKASI'NIN 6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ YÜZDE 37,76
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 2023'ün son enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç emekli maaşı zammını ifade ediyor. Burada her şey beklentilere göre ilerlerse yüzde 29,96'lık bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,46'lık bir zam oranı söz konusu olacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı:
6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76
Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,76
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96
Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15
6 aylık memur zammı yüzde 49,46
MEMUR ZAMMI REFERANS OLACAK
Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-12 puan daha üzerinde olacak. Emeklilerin zam oranının memurların altında kalmaması için bütçe çalışması gerçekleşiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı masada bulunuyor. Kabaca emekli zammı için yüzde 40, 45 ve 50 oranı gündeme gelecek.