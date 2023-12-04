5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur Ocak zammı bugün büyük oranda netleşti. Emekli maaşı ve memur zammı için nihai rakamlar 2024 yılı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası kesinleşecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tek tabloda memur ve SGK emekli maaşı hesaplamaları...Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu.5 aylık enflasyon oranı aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında yeni ücretin tespiti için önemli bir veri olarak yer alacak. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu. Tüm bunlarla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti.Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,665 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.Nihai zam oranları için 1 veri kaldı. Ocak ayı başında Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de Kasımda yüzde 66,80 oldu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu tahmini yüzde 67,23 oldu.3 önemli verinin ortalaması yüzde 66,34 olarak hesaplandı.Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ekim'de ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan Kasım verisinde de düşüş sürerek rakam yüzde 3,28'e geriledi.2024 yıl başında emekli kök maaş zammının yanında taban aylıklar için de düzenleme yapılacak. 2022 Aralık ayında 3500 TL olan en düşük emekli maaşı 2023 yıl başında önce 5500 TL'ye ardından ara zam ile 7500 TL'ye yükseltildi. Böylece emeklilerin taban aylığındaki artış 1 yılda yüzde 114'ü aştı.Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı yeniden artarak 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu rakamın altında kalan maaşlar Hazine Desteği ile yeni belirlenecek tutara tamamlanacak. En düşük emekli maaşının 10 bin ila 11 bin 500 TL arasında belirlenmesi bekleniyor.Burada nihai rakam bütçe çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak. Bakan Şimşek çalışmayı Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak ve karar alınacak.Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın 2023'ün son enflasyon raporu sunumunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı beklentisi de yüzde 37,76 oldu. Bu oran refah payı hariç emekli maaşı zammını ifade ediyor. Burada her şey beklentilere göre ilerlerse yüzde 29,96'lık bir memur enflasyon farkı oluşacak. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile yeniden hesaplandığında yüzde 49,46'lık bir zam oranı söz konusu olacak.Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı:6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,76Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,766 aylık memur enflasyon farkı yüzde 29,96Memur toplu sözleşme zammı yüzde 156 aylık memur zammı yüzde 49,46Hesaplamalara dikkatle bakıldığında memur zammı, 6 aylık enflasyon rakamının 10-12 puan daha üzerinde olacak. Emeklilerin zam oranının memurların altında kalmaması için bütçe çalışması gerçekleşiyor. Burada SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı masada bulunuyor. Kabaca emekli zammı için yüzde 40, 45 ve 50 oranı gündeme gelecek.