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Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni havadan ve karadan İsrail ordusu, Maghazi Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında
Ekleme: 31.12.2023 - 15:07 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında
Yaklaşık 3 aydır ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran, bölgede "soykırım" derecesine varan saldırılar gerçekleştiren katil İsrail ordusu bir kez daha Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin hala enkaz altında olduğu ifade edildi.

AYNI MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor.

Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu bugün bir kez daha Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kampta bulunan Kandil, Al-Salibi, Abu Shehadeh, Abdul-Jawad ve Al-Shanti ailelerine ait evlere düzenlenen saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaralanan onlarca kişi bölgeye gelen ambulanslar tarafından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

ONLARCA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Saldırının çevredeki binalarda ve altyapıda büyük hasara yol açtığı aktarılırken, bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor.

İKİ KEZ DAHA HEDEF ALINMIŞTI

İsrail güçleri, geçtiğimiz haftalarda Maghazi Mülteci Kampı'nı iki kez daha hedef almıştı. Bu saldırılarda 33 masum Filistinli hayatını kaybetmişti.

CAN KAYBI 21 BİN 822'YE YÜKSELDİ

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinlinin yaraladığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.
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