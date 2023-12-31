Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında

Yaklaşık 3 aydır ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran, bölgede "soykırım" derecesine varan saldırılar gerçekleştiren katil İsrail ordusu bir kez daha Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin hala enkaz altında olduğu ifade edildi.İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor.Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tüm noktaları vuran İsrail ordusu bugün bir kez daha Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.Kampta bulunan Kandil, Al-Salibi, Abu Shehadeh, Abdul-Jawad ve Al-Shanti ailelerine ait evlere düzenlenen saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.Yaralanan onlarca kişi bölgeye gelen ambulanslar tarafından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.Saldırının çevredeki binalarda ve altyapıda büyük hasara yol açtığı aktarılırken, bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor.İsrail güçleri, geçtiğimiz haftalarda Maghazi Mülteci Kampı'nı iki kez daha hedef almıştı. Bu saldırılarda 33 masum Filistinli hayatını kaybetmişti.Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinlinin yaraladığı belirtildi.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.