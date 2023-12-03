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Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay

Gazze'de ikinci kez soykırıma girişen İsrail, ABD'den 3 hedefin 2'sine onay aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün hayatının şokunu yaşadığı basın toplantısında Gazze konusunda nihai kararı kendisinin verdiğini söyleyerek kan donduran açıklamalarda bulundu. "Sonuçta bu bizim savaşımız" ifadelerini kullanan Netanyahu, işgal planını anlattı.

Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
Ekleme: 3.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 3.12.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
6 günlük insani aranın ardından katliamlarına yeniden başlayan İsrail'de ortalık karıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hayatının şokunu yaşadığı basın toplantısında işgal planını anlatırken yaşadığı krize dikkat çekti.

GÖZ GÖRE GÖRE İŞGAL

The New York Times, "İsrail'in güney Gazze'nin bazı kısımlarını boşaltma çağrıları, oradaki bir işgalin habercisi olabilir." dediği haberinde çarpıcı detaylar paylaştı.

İsrail'in bu hamlesinin güneyde bir kara harekatına zemin hazırladığını yazan gazete, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptıklarına benzer bir durumun güneyinde de olabileceğini belirtti.

İsrail piyadelerinin güneye doğru ilerlemeye hazırlandığı bildirilirken İsrailli yetkilinin savaşın bir sonraki aşamasının uzun süren bir hareket olmayacağı sinyalini verdiğini yazdı.

Öte yandan İsrail'den korkunç açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik "uluslararası baskı olduğunu" ama buna rağmen hedeflerine ulaşmak için alan oluşturduklarını söyleyen Netanyahu, "Nihayetinde kararları biz veriyoruz ve nihai kararımız Hamas'ı yok etmek, rehinelerimizi iade ettirmek ve Gazze'de yeni bir terör kontrolünün olmamasını sağlamaktır." dedi.

3 HEDEFİN 2'SİNE ONAY!

Netanyahu, Gazze'ye saldırılarındaki üç hedeflerinden ikisine (esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın yok edilmesi) ABD'nin destek verdiğini dile getirdi.

ABD İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Açıkça söylemese de saldırılar sonrası Gazze'nin geleceğine ilişkin ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Netanyahu, şunları ifade etti:

"Bütün bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda fikir ayrılıkları var. Sonuçta bu bizim savaşımız. Kararları vermek zorundayız. Sonuçta kararları biz veriyoruz. Amerikalı dostlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz ve çoğu zaman da bunu başarıyoruz. Umarım ve inanıyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır."

2. KARA HAREKATI SİNYALİ

Netanyahu, hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara devam edeceklerini ve kara saldırısı olmadan söz konusu hedeflere ulaşamayacaklarını dile getirdi.

HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan çatışmalara da değinen Netanyahu, "Kuzeyde (Lübnan sınırı) ve güneyde (Gazze Şeridi) güvenliği yeniden sağlayacağız. Hizbullah hata yapar ve geniş çaplı bir savaşa girerse Lübnan'ı kendi elleriyle yok etmiş olur." dedi.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın ayrı basın toplantısı düzenlemesine ilişkin soruya, "Savunma Bakanına bu akşam bir ortak basın toplantısı düzenlemeyi önerdim. Karar onun kararı." karşılığını verdi.
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