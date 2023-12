Görme Engelli Genç Girisimci Zülal, Bakan Kacir Ile Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakani Mehmet Fatih Kacir, ‘From Your Eyes' (FYE) uygulamasinin Kurucusu, görme engelli genç girisimci Zülal Tannur ile bir araya geldi. Kacir, Tannur'un yapay zeka ve insan is birligiyle gelistirdigi görme engelli kullanicilara anlatim hizmeti sunan teknolojisi hakkinda bilgiler aldi. Bakan Kacir, ayrica Zülal Tannur'a TEKNOFEST montu hediye etti. Yüzde 5 görme oranina sahip bir bebek olarak dünyaya gelen Zülal Tannur, objelerin gerçeklerini gördügünde onlarin ne oldugunu anlayabilmek adina ailesinin yardimiyla erken yasta teknolojiyle bulustu.Gözlerinin görmemesinin kendisine ilham oldugunu anlatan Zülal Tannur, “Biz, sadece görme engelli insanlar için degil göremeyen makineler için de teknoloji üretiyoruz. Otomobillerde yolcu ve sürücüler için sadece görselleri taniyan degil, bu görselleri hikayelestiren, kaza yapma olasiliklarini aza indiren bir ürünümüz var aslinda. Müsterilerimizden birisi de yerli ve milli otomobilimiz Togg. Bir mobil uygulamamiz var bununla da göremeyen insanlar için çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandi.Kadin girisimci olarak ekipte daha çok kadin girisimci olmasini istedigini belirten Tannur, Bakan Kacir'a From Your Eyes uygulamasini anlatti. Tannur, “Dünyada video görüntü islemeyi hikayelestirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk basaran From Your Eyes aslinda” dedi.Uygulama ile 15 milyon görsel veri islediklerini belirten Tannur, bunlarin 50 bin tanesi kullanici verisi oldugunu, geriye kalan milyonlarca veriye Data mining verisi oldugunu ifade etti.Su anda organik büyümeyle 5 binden fazla kullanicinin oldugunu anlatan Tannur, “Beni bu mutlu ediyor ve katlanarak artiyor. Aralik ayinin sonunda anlik görüntü islemeyi hayata geçirecegiz. CES 2024'e kabul aldik. Yatirim turumuz devam ediyor. Geriye kalan yatirim ihtiyacimizi hizli bir sekilde kapatmak için ugrasiyoruz. 2024'teki ana hedefimiz; otomotiv sektöründe büyümek” diye konustu.Uygulama içerisinde 15 farkli dilin oldugunu kaydeden Tannur, “Yapay zeka ile 180'den fazla betimleme verilebiliyor. Su an kullanicilarimizin büyük bir kismi Hindistan'dan geliyor, bu ülkeyi Amerika takip ediyor. 2024'te global operasyonlari hizlandirmamiz gerekecek. Biz, büyürken kuvvetli bir sekilde büyüyoruz. Bugün uygulamamiz 37 ülkede kullaniliyor” dedi.Tannur, “Görememe problemini biliyorum. Çözmekten baska bir seçenegim yoktu, çünkü çözemediginizde ömür boyu sizinle devam edecek bir problemden bahsediyoruz. Bu önemli bir sey. Galiba onu sevince bir seyleri geride birakmak artik daha kolay oluyor ya da birilerini o sevdiginiz probleme karsi ikna etmek onlarin içindeki canlandiriyor. Bir borç gibi görüyorum. Çünkü fark etmeseydim herhalde göremiyor olarak dogmasaydim o zaman yine basarili bir kariyerim olurdu yine teknoloji alaninda çalisirdim ama bu alani belki görmezdim. Simdi eger böyleyse demek ki görmem gereken bir sey varmis diyorum” seklinde konustu.Bakan Kacir ise 3 Aralik Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekerek “Bizim için 3 Aralik Dünya Engelleri Asanlar Günü. Zülal engelleri asan, ilham veren örneklerden biri aslinda. Muazzam bir basari hikayesi var. Profesyonel kariyerini girisimci olmak adina yeni bir asamaya evirmis ve gelistirdigi yüksek teknoloji girisimiyle sadece görme engelli bireylere yönelik degil aslinda tüm akilli cihazlara yönelik uygulamasiyla çok basarili bir girisimcilik serüveninin baslangicinda. Sanayi ve Teknoloji Bakanligi olarak girisimciligi Türkiye'nin ana gündemi haline getirme, özellikle gençlerin girisimcilik yolculuklarinda onlarin yaninda olma adina pek çok programi, projeyi hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle Zülal ile de bir araya geldik. Zülal ile TEKNOFEST sahnesinde tanismistik. Bu yil TEKNOFEST'in Engelsiz Yasam kategorisinde Zülal birincilik ödülünü Sayin Cumhurbaskanimizin elinden almisti. Su anda ITÜ Teknopark'ta, Ari Teknokent'te çekirdek, kuluçka merkezinde çalismalarini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde inaniyorum ki Zülal bir küresel girisim olarak günden güne büyük basarilara imza atacak ve engelsiz yasam adina, engelleri asan bireyler adina ilham kaynagi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandi.Tannur, 3 Aralik Dünya Engelliler Günü'ne iliskin, “3 Aralik Dünya Engelliler Günü'nü, Dünya Engelleri Asanlar Günü olarak belirledik. Aslinda birçok noktada, farkli engel gruplarinda bir sürü insan var. Kendi hayat standartlarini iyilestirmek için bir sürü lider var. Bu açidan da bugüne biraz böyle bakiyorum. Motivasyon ve çabanin görülmesi olarak bakiyorum” dedi.FYE mobil uygulama ile yolcular ve sürücüler için kisisellestirilebilir araç asistani tasarladiklarini belirten Tannur, “Yolda gidiyorsunuz, gördügünüz manzaralari sizin için tarif eden, hikayelestiren, sizin için kaza tahminlemesi yapip kendi komponentlerini yapan akilli araç asistani olarak çalisiyoruz. Aracin içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamli bir çözümden bahsediyoruz. Togg'un gördügü görüntüleri anlamlandirip, Togg'u bir laboratuvar ortami olarak degerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akilli asistan haline gelmesini sagladik. Togg'un görebilmesini sagliyoruz, Togg'un gözü olduk” dedi.