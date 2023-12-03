  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Haklarındaki birçok suç kapsamında tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 3.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 3.12.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesinin cezaevi sürecinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Haklarında 4 suçtan soruşturmaları devam eden şüpheliler tutuklu bulunuyor.

MASAK raporları sonrasında usulsüzlükleri ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat soruşturması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı.

Dilan Polat'ın geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi başlığıyla paylaştığı fotoğrafta bulunan 15 fenomen de soruşturmaya alındı.

Yeni detay!

Sosyal medya fenomenlerinin akıbeti merak edilirken, bir yeni detay daha ortaya çıktı.

Polatların dava sürecinde birçok kez paylaşımlarıyla konuşulan Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte çift hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Gelen telefon yeni bir gündem oluşturdu

Söz konusu ihbar dilekçesine göre Feyza Altun, 10 Ekim günü kendisini arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişinin Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesi ile ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.

A.K., Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığıyla kaçak yollarla hammadde getirdiğini, bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu hammaddesi olduğunu ve bazı hammaddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.

Konudan emin olduğunu söyleyen kişiye, bu durumu neden kendisine anlattığını soran Feyza Altun, güvendiğini ve başkası ile paylaşamayacağını vurguladı.

Feyza Altun, bu konuşma üzerine iftira kastı olmaksızın yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu belirtti.

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Uyuşturucu suçundan soruşturma

Kayıtların sunulabileceği vurgulanırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.

Bu kapsamda Polat çiftine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın haberine göre soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı kim olacak?
Başkan Erdoğan çok net konuştu: Seçil Erzan, Dilan Polat ve fenomenler ile ilgili açıklama!
Başkan Erdoğan BAE dönüşü soruları yanıtladı! 2 devletli çözüm vurgusu: Avrupa da bizim savunduğumuz tezleri sahiplendi!
İhracatta Kasım rekoru! Bakan Bolat rakam verdi
Daha fazla katliam için yapay zeka kullandı
Ateşkes bitti soykırım başladı
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta: En az artış yüzde 40
9 İlde 'Kahramanlar' operasyonu! 88 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Japon rakibini geride bıraktı! KAAN'da da yer alacak
Namaz vakti miting yapan HDP'li Tuncer Bakırhan'dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız
Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

'Yüksek gelirli fon' vurgununda bomba detaylar! O mesajlar tek tek ortaya saçıldı: Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım?

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Bursa'da korkunç olay: Hava almak için çıktığı balkon zemini çöktü! Altıncı kattan düşüp öldü

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Ece Ronay’a 2 şok: Kurşun yağdırdılar! Selam olsun kılıcı keskin olsun!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Denizden servet tuttu geri bıraktı: Değeri 2 milyon TL!

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...