Dilan ve Engin Polat'a bir yeni soruşturma! Uyuşturucudan sorgulanacaklar...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ailesinin cezaevi sürecinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.Haklarında 4 suçtan soruşturmaları devam eden şüpheliler tutuklu bulunuyor.MASAK raporları sonrasında usulsüzlükleri ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat soruşturması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altına alındı.Dilan Polat'ın geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi başlığıyla paylaştığı fotoğrafta bulunan 15 fenomen de soruşturmaya alındı.Sosyal medya fenomenlerinin akıbeti merak edilirken, bir yeni detay daha ortaya çıktı.Polatların dava sürecinde birçok kez paylaşımlarıyla konuşulan Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte çift hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.Söz konusu ihbar dilekçesine göre Feyza Altun, 10 Ekim günü kendisini arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişinin Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat ailesi ile ilgili anlatacakları olduğunu söyledi.A.K., Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığıyla kaçak yollarla hammadde getirdiğini, bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu hammaddesi olduğunu ve bazı hammaddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını söyledi.Konudan emin olduğunu söyleyen kişiye, bu durumu neden kendisine anlattığını soran Feyza Altun, güvendiğini ve başkası ile paylaşamayacağını vurguladı.Feyza Altun, bu konuşma üzerine iftira kastı olmaksızın yapılan konuşma nedeniyle ihbar yapma zorunluluğu olduğunu belirtti.Kayıtların sunulabileceği vurgulanırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.Bu kapsamda Polat çiftine uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme suçundan soruşturma başlatıldı.Sabah'ın haberine göre soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.