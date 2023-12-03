Bursa'da lodos etkili oldu: Asırlık ağaçlar devrildi

Türkiye'de kış sezonu etkileri kendisini gösteriyor.Yurdun birçok yerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.Bu illerden biri de Bursa.Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos paniği yaşandı.Atatürk Bulvarı üzerindeki yaklaşık 200 yıllık 2 çınar ağacı, gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle saat 02.00 sıralarında caddeye devrildi.İhbarla bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir alan ekipler, ağacın dallarına keserek yoldan kaldırdı.İlçenin en işlek caddesi ulaşıma kapanırken, olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, geniş güvenlik önemleri aldı.Belediye ekipleri tarafından ağaçlar parçalanıp, olay yerinden kaldırdı. Yaklaşık 2 saat sonra cadde, ulaşıma açıldı.