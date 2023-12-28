Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Korkunç kazada 10 ölü, 59 yaralı var

Türkiye, sabah saatlerinde meydana gelen haberle sarsıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminin İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.Korkunç kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri çağrıldı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durduğu açıklandı.Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin yaralandığı açıkladı.Vali Yaşar Karadeniz, 'Yaralılardan 7'sinin durumu ağır. Yedi yaralıdan biri ameliyata alındı. Tüm ekipler burada. Olay yeri inceleme ekipleri de burada. Olay yeri inceleme ekibi şu anda çalışıyor ama ilk küçük otomobilin Tır'a çarpması şeklinde kazanın başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra da diğer araçların çarptığı şeklinde. Vefat edenlerin bir kısmı araçtan inen yayalara arkadan gelen diğer bir aracın çarpması ile gerçekleştiği belirtiliyor. Tabi bunlar ilk tespitler' ifadelerini kullandı.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin de yaralandığı kazanın ardından diğer yolcular, farklı bir otobüsle Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na getirildi. Gelen yolcular arasından bazılarının hafif yara aldığı ve yakınları tarafından hastaneye götürüldükleri öğrenildi.Kazayı gören Hasan Horasan da, 'Çok sis vardı. 2-3 metre görüntü yoktu. O kadar sisliydi. Yolun kenarında insanlar öyle yatıyordu, sağ tarafında da 15-20 kişiye yakın yatıyordu. Kafası kanayan, suratı kan içinde olanlar' dedi.Kazazede Esme Tosun, 'Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor. Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüste duramadı, bariyerlere çarptı' diye konuştu.Kayınvalidesi otobüste yaralanan Oğuzhan Ağır, 'Kendisi saat 04.45 gibi bizi aradı. Sisten dolayı kaza olduğunu söyledi. Otobüsler birbirine çarpmış sanırım. Bizde kendisinden öyle haberdar olduk. Sadece burnunda kanama var, doktora baktıracağız. Ve gözünün altı mor bir şekilde. Kayseri'den geliyorlardı, akşam 19.00'da yola çıkmışlardı. En son Bolu'da görüşmüştük. Sonra Düzce, Sakarya arasında bir yerde böyle bir kaza olmuş' diye konuştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 kişinin vefat ettiği, 8'i ağır 59 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunarak 'Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan kazayla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Yılmaz, 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkiinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zincirleme trafik kazasının yaşandığı noktada yol açma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Yerlikaya, sosyal medyadan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa mesajı paylaştı. Bakan Ali Yerlikaya, 'Yol açma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun sis durumu devam etmektedir. İstanbul istikametinde trafik, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu'ndan devam etmektedir' ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin de yaralandığını belirten Bakan Koca, 'Bu sabah 04.36'da Sakarya Kuzey Marmara Otoyolu Tekeler Mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 8'i ağır 59 kişi ise yaralanmıştır. Yaralılar 30 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır' ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa dileğinde bulunan Uraloğlu, 'Kazanın ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine sevk edilmiş ve otoyolda gerekli önlemler alınmıştır. Otoyolumuz, Karasu Kavşağı kesiminde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır' ifadelerini kullandı. Sürücüleri yoğun sis ve hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Uraloğlu'nun bugün saat 11.00'de gerçekleştirilmesi planlanan 'İstanbul Havalimanı Metrosu, Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni'ni de ertelediği açıklandı.Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.