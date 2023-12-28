Resmi Gazete'de yayınlandı! Şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve paylar yeniden düzenlendi

Şans oyunlarına ait vergi oranında değişikliğe gidildi. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5, at yarışlarında yüzde 7 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bugünkü Resmi Gazete'de, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki oranların yeniden belirlenmesine ilişkin karar yayınlandı.14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanuna alan oranlar; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5, at yarışlarında yüzde 7 ve diğer şans oyunlarında yüzde 10 olarak uygulanacağı belli oldu.Kararla, spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü. Vergilerde yüzde 50'lik indirim yapılmış oldu.Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.