CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin çalışma sonrası kapatmadığı rögar kapağı, kazaya neden oldu

Yerel seçimlere az bir süre kalmışken CHP'li İBB skandallarına her gün bir yenisini daha ekliyor.Bugünün skandalı ise İBB'ye bağlı İSKİ'nin yaptığı hata oldu.CHP'li belediyenin iş bilmezliği ve hizmette yetersiz kalması bir yana vatandaşlar artık İstanbul'da can tehlikesi ile yüzleşmek zorunda kalıyor.Kaza Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İSKİ ekipleri yolda çalışma yapıp herhangi bir önlem almadan etrafı açık bir şekilde bıraktı. İçinde yolcu bulunan 34 TDU 46 plakalı bir ticari taksi sürücüsü bozuk yoldan geçtiği anda kaza meydana geldi. Taksinin 2 hava yastığı açılırken, şans eseri bir yaralanma yaşanmadı