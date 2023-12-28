  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu: 418 zehir taciri daha paketlendi

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 418 zehir taciri daha paketlendi
Ekleme: 28.12.2023 - 08:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 418 zehir taciri daha paketlendi
Emniyet güçleri içeride ve dışarıda yaptıkları operasyonlar ile suç örgütlerinin ve suça bulaşanların kökünü kazımaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden beri örgütlere yönelik yaptığı başarılı operasyonlar ile birçok örgüt elebaşını da paketlediklerini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ile yapılan Narkogüç Operasyonu'nun detaylarını paylaştı.

418 zehir tacirinin daha yakalandığını duyuran Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Operasyonda ele geçirilenler tek tek sıralandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOGÜÇ-41” Operasyonlarında;

1 TON 480 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

418 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca;

354 ekip,
1225 personel
4 hava aracı ve
22 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur olmak üzere 41 ilde gerçekleştirilen 'NARKOGÜÇ-41' Operasyonlarında bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları ise şöyle;

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

10 kg esrar,

2 kg metamfetamin ele geçirildi.

49 Zehir Taciri yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

272 kg esrar ele geçirildi.

67 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

41 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

171 kg skunk ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

38 kg skunk ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

94 kg metamfetamin ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

46 kg skunk,

1 Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

430 kg skunk ele geçirildi.

5 Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

22 kg eroin,

6 kg kokain ele geçirildi.

5 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

11 kg 500 gr metamfetamin,

2050 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

7 Zehir Taciri yakalandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

4250 adet uyuşturucu hap,

3200 adet sentetik uyuşturucu emdirilmiş kağıt ele geçirildi.

5 Zehir Taciri yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

3 kg metamfetamin,

2578 adet sentetik uyuşturucu hap,

1 kg esrar ele geçirildi.

8 Zehir Taciri yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

20 kg esrar geçirildi.

5 Zehir Taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

650 gr metamfetamin, esrar ve sentetik hap geçirildi.

26 Zehir Taciri yakalandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

500 gr bonzai ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

6 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

575 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Balıkesir ve Burdur İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlarda
4 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 418 zehir taciri daha paketlendi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Bir dizi düzenleme yolda! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sakarya’daki zincirleme kazada 10 kişi ölmüştü! Rapor çıktı: Dikkat çeken hız limiti detayı…
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın para kaynağını yürüten terörist öldürüldü
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
AK Parti'de kritik süreç tamamlandı! Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
ABD'den Gazze'deki katliama yeni destek: Kongre'nin onayı olmadan ikinci kez terör devleti İsrail'e silah satma kararı aldı
37 ilde terör örgütü DEAŞ'a şafak baskını: 189 şahıs yakalandı
Yeni KKM hesabı açılamayacak: Tarih belli oldu
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener o isimle anlaştı
Netanyahu'nun hain planı ortaya çıktı! Gazzelileri sınır dışı edecek!
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Mansur Yavaş EGO’yu da batırdı: Sayıştay raporu gerçeği otaya çıkardı: En pahalı ulaşım olmasına rağmen…
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

İnternetten araç kiralamak isterken 40 bin lirasını kaybetti: Bu tuzağa dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor