  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan yeni pist alanı başarıyla tamamlandı. Türkiye’nin en büyük ikinci pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Ekleme: 25.12.2023 - 08:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Türkiye'nin en büyük pisti bugün açılıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılışa katılacak.

Havalimanında, yapımı tamamlanan 2'nci pist düzenlenen programla hizmete girecek.

Hava trafiği kapasitesi artacak

Böylelikle Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olarak kullanılacak olan yeni pistle birlikte 2 pistten biri kalkış, diğeri de iniş amaçlı kullanılacak.

Bu projeyle birlikte, eskiden sıkışan hava trafiği rahatlamış olacak ve kapasite en az 2 katına çıkacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Bakan Uraloğlu'ndan açılış öncesi ziyaret

Konuya ilişkin müjde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, dün açılış öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, ülkenin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

'Ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsait'

Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha da önemli olacağını vurgulayan Uraloğlu, 'Bu noktada coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir.' diye konuştu.

'Yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanı'

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız.

İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik.'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!