İstanbul’un o ilçesinde panik! Binadakiler öksürmeye başladı ekipler harekete geçti!

İstanbul Avcılar'da panik dolu anlar yaşandı. 5 katlı apartmanda boğazda yanma ve öksürüğe neden olan koku ekipleri harekete geçirdi. Ekipler apartmanda uzun süre inceleme yaptı.

İstanbul Avcılar'daki 5 katlı apartmanda oturanlar, binanın merdiven boşluğundan yoğun koku geldiğini fark etti. Öksürük ve boğazda yanmaya neden olan kokudan tedirgin olan bina sakinleri ihbarda bulunarak yardım istedi.Adrese itfaiye, polis, İGDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. İGDAŞ görevlileri ellerindeki cihazlarla ölçüm yaparken, binada doğalgaz sızıntısı olmadığını belirledi.İtfaiye ekipleri ise, apartmanda oturanlardan bilgi aldı; rahatsızlanan olup olmadığını kontrol etti.Yoğun kokudan şikayetçi olan apartman sakinleri tedirgin olduklarını belirtirken, kokunun nedeni tespit edilemedi.Yoğun kokunun biber gazı olma ihtimali üzerinde duruldu.Apartmanda inceleme yapan ekipler daha sonra binadan ayrıldı.