Prag'da üniversite saldırısı! Korkunç görüntüler: Çok sayıda ölü var

Çekya'nın başkenti Prag'taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİPolis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı.Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın hayatını kaybettiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Saldırı sırasında halk, panikle okulun bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştı.Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 24'e yükseldi.Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversitenin öğrencisi olduğunu belirterek, sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle polis tarafından aranmaya başlandığını aktardı.Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldığını ifade eden polis, saldırganın babasını öldürdükten sonra okula gideceğinin tespit edildiğini ve önlem olarak okulun boşaltıldığını fakat saldırganın başka bir binaya giderek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, Kozak'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini belirtti.Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.Üniversitedeki bir öğrenci ise saldırganın sınıfına girmemesi için barikat kurduğunu bu fotoğrafla paylaştı.