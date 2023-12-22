Prag'da üniversite saldırısı! Korkunç görüntüler: Çok sayıda ölü var
Çekya'nın başkenti Prag'da üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Charles Üniversitesi'nde düzenlenen korkunç silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 24'e yükseldi. Saldırganın kimliği de belli oldu. Olay yerinden gelen görüntüler ise dehşeti gözler önüne serdi..
Çekya'nın başkenti Prag'taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı.
Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın hayatını kaybettiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.
HALK PANİKLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI
Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Saldırı sırasında halk, panikle okulun bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştı.
15 ÖLÜ 24 YARALI!
Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 24'e yükseldi.
SALDIRGANIN BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversitenin öğrencisi olduğunu belirterek, sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle polis tarafından aranmaya başlandığını aktardı.
SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARINA ULAŞILDI
Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldığını ifade eden polis, saldırganın babasını öldürdükten sonra okula gideceğinin tespit edildiğini ve önlem olarak okulun boşaltıldığını fakat saldırganın başka bir binaya giderek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, Kozak'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini belirtti.
Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.
ÖĞRENCİLER KORUNMAK İÇİN BARİKAT KURDU
Üniversitedeki bir öğrenci ise saldırganın sınıfına girmemesi için barikat kurduğunu bu fotoğrafla paylaştı.
SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı.
Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın hayatını kaybettiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.
HALK PANİKLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI
Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Saldırı sırasında halk, panikle okulun bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştı.
15 ÖLÜ 24 YARALI!
Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e, yaralı sayısı ise 24'e yükseldi.
SALDIRGANIN BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Polis, etkisiz hale getirilen 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversitenin öğrencisi olduğunu belirterek, sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürdüğü şüphesiyle polis tarafından aranmaya başlandığını aktardı.
SOSYAL MEDYA YAZIŞMALARINA ULAŞILDI
Saldırganın sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldığını ifade eden polis, saldırganın babasını öldürdükten sonra okula gideceğinin tespit edildiğini ve önlem olarak okulun boşaltıldığını fakat saldırganın başka bir binaya giderek saldırıyı oradan gerçekleştirdiğini açıkladı. Polis, Kozak'ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ve saldırının ardından intihar ettiğini belirtti.
Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırının terörle bağlantısı olmadığını açıkladı.
ÖĞRENCİLER KORUNMAK İÇİN BARİKAT KURDU
Üniversitedeki bir öğrenci ise saldırganın sınıfına girmemesi için barikat kurduğunu bu fotoğrafla paylaştı.