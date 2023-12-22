İmamoğlu yönetimindeki Metro İstanbul vatandaşı isyan ettiriyor: Arıza nedeniyle 45 dakika araçlarda mahsur kaldılar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye başlı toplu ulaşım araçları her gün yeni kaza ve arızayla gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbulluyu çileden çıkaran son arıza Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında yaşandı. Metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika araçlarda kalan vatandaşlar isyan etti.