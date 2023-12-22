Gazze'deki İsrail vahşetinde korkunç tablo: Can kaybı 20 bini aştı

Eli kanlı terör devleti israil'in işgal altında tuttuğu Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana başlattığı katliamlarda ortaya çıkan tablo her geçen gün daha korkunç boyutlara ulaşıyor. 2.5 aydır aralıksız devam eden katliamlarda ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.