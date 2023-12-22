Çorum'da baba vahşeti: Oğlunu 6 yerinden bıçakladı!

Çorum'da Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı!

Kan donduran olay, Çorum'un İskilip İlçesi'nde yaşandı. İddialara göre, Mustafa A. ile oğlu Sefa A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa A., oğlunu 6 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sefa A., İskilip Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.