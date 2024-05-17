Almanya'da gündem yine döner: Bu kez seçim vaadi yaptılar

Döner, Almanya'nın gündeminden düşmüyor. Ekmek arası döner fiyatının yüksek olması her platformda dile getirilirken, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Avrupa Parlamentosu'na aday olan Frederic Augustin ve Kevin Kühnert, döneri seçim kampanyasında kullanmaya başladı.Afiş hazırlatan adaylar, dönercilerle anlaşıp üç eurodan döner sattırdı, farkını cepten ödedi.Seçim kampanyasının çok sıcak geçtiğini dile getiren Augustin, dönerli kampanyası sayesinde her yaştan insanla konuşma fırsatı bulduğunu ifade etti.Döner fiyatının yeniden üç euro olmasını isteyen ve fiyatların aşağıya çekilmesi için çalışma yürüteceğini de anlatan genç politikacı, ucuz döner ısmarlayarak konuştuğu seçmenlerden 9 Haziran'da kendisine oy vermelerini talep etti.SPD Genel Sekreteri ve AP adayı Kevin Kühnert ise gençler tarafından kendisine sıkça döner fiyatlarındaki artışın sorulduğunu, bunun tesadüf olmadığını söyledi.Kühnert, "Döner fiyatlarıyla, kirasını ödemeyen ya da aracına benzin doldurmayanların durumunu da anlatmak mümkün. Döner örneğiyle, fiyatları aşağı çekmek için yapmak istediğimizi anlatabiliyoruz" dedi.