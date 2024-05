Karadeniz kıyısındaki şehirler patlamalarla sarsıldı! Donanma karargahı vuruldu, hava üssünde savaş uçakları yok edildi

Rus işgal ordusunun yeni bir taarruza girişmesiyle gözlerin çevrildiği Ukrayna'daki savaşta, gece boyunca kesilmeyen patlama seslerinin bilançosu sabah gün ağardığında ortaya çıktı.Savaşın 813'üncü gününde Rus tehdidi altındaki Ukrayna'nın kuzeydoğu şehirleri Harkov ve Sumi bombardımana tutuldu. Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece yarısı Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'un Osnovyansky ve Novobavarsky semtleri füze ve kamikaze silahlı insansız hava araçlarıyla vuruldu. Yetkililer, saldırıların herhangi bir can kaybına yol açmadığını bildirdi.Harkov'un hemen yakınındaki Sumi'nin ise son 24 saatte 32 kez saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı, sınır hattındaki şehirde 166 patlama kaydedildi.Rus işgalciler, iki yıl önceki Ukrayna karşı taarruzunda kaybettikleri Harkov'u tekrar işgal etmeyi deniyor. Ukraynalılar Rusya sınırında yaşayan binlerce sivili tahliye etti, ordu birlikleri ise Lukyantsi and Vovçansk'tan geri çekildi.ABD'nin NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) orgeneral Christopher Cavoli, Harkov'daki Rus saldırısının başarılı olamayacağını söyledi. General Cavoli, Rus işgal ordusunun stratejik olarak cepheyi yarıp geçecek yeterli askeri olmadığını belirtip Rusların ciddi asker sıkıntısı yaşadığını aktardı.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, Harkov'u savunmak için iki Patriot bataryasının yeterli olacağını açıkladı. ABD'nin ünlü hava savunma sistemi Patriot'lar, halihazırda Ukrayna'nın bazı bölgelerinde aktif.Ukraynalıların Rusya'yı hedef alan saldırılarında ise Karadeniz kıyısındaki iki ayrı şehir vuruldu. Ukraynalıların ateşlediği kamikaze drone'ların çarptığı Tuapse'deki petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Krasnodar ve Vladimir Putin'in tatil beldesi Soçi arasındaki Tuapse, Karadeniz kıyısındaki önemli limanlardan biri.Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz çevresindeki Kırım ve Krasnodar dahil bölgede 100'ü aşkın Ukrayna kamikaze silahlı insansız hava aracının engellendiğini açıkladı. Ancak Savunma Bakanlığı açıklamasında yer almayan çok önemli bir detay var.Ukraynalıların inatçı saldırıları sonucu Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Ukrayna toprağı Kırım'dan daha doğudaki Novorossiysk'e taşınan Karadeniz Filosu ana karargahı sabaha karşı vuruldu.Rus toprağı Novorossiysk kamikaze silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra kamikaze insansız deniz araçlarının da kullanıldığı büyük bir saldırıya uğradı.Karadeniz Filosu ana karargahında demirli savaş gemilerinin yanı sıra liman çevresindeki demiryolu, yakıt depoları ve tersaneleri hedef alan saldırı saatlerce sürdü.Novorossiysk'te en az 35 patlama duyuldu, şehir sakinleri şiddetli patlamalarla yataklarından fırladı.Ana karargahtaki hasarın boyutunun gün içinde netleşmesi bekleniyor.Sirenlerin aralıksız çaldığı Novorossiysk'te sabah gün ağardığında toplu ulaşımın çalışmadığını bildiren yerel kaynaklar, şehir sakinlerinden işe ya da okula gitmek için evlerinden dışarı çıkmamalarının istendiğini de ekledi.Daha önce de birden fazla kez saldırıya uğrayan Novorossiysk limanı, halihazırda Ukraynalıların elinde tuttuğu Herson'a kuş uçuşu yaklaşık 450 kilometre uzaklıkta. Ukrayna'nın en önemli limanı Odesa'nın Novorossiysk'e kuş uçuşu mesafesi ise, 580 kilometre.Kırım Yarımadası'nın başkenti Sivastopol'da yakınlarındaki Belbek hava üssünü hedef alan saldırının sonuçları ise, artık hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde göründü.Kırım Rüzgarı adlı sosyal medya kanalı, hafta içinde Belbek hava üssündeki patlamaları gösteren videolar yayınladı. Patlamalar Sivastopol'un her yerinden duyuldu.Amerikan uydu şirketi Maxar'ın yayınladığı fotoğraflar ise, Ukraynalıların uzun menzilli füzelerle vurduğu Belbek'te Rus hava kuvvetlerine ait iki MiG-31 jetinin yanı sıra bir Su-27 savaş uçağının tamamen yok edildiğini gösterdi. Karadeniz kıyısındaki hava üssünde ayrıca bir MiG-29 uçağı da hasar görmüş halde.Kırım'ı geri alma hedefini defalarca ifade eden Ukraynalılar, yarımadaya aralıksız şekilde saldırılar düzenliyor. İki gece üst üste gerçekleşen saldırılar Rus hava kuvvetlerine çok ağır bir darbe vurdu, yarımadadaki Rus işgal yöneticisi ise Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece Ukraynalıların saldırılarını püskürttüklerini savundu. İşgal valisi Mikhail Razvozzhaev saldırıya dair bir ayrıntı vermedi ve bölge sakinlerinden de sosyal medyada herhangi bir şey paylaşmamalarını istedi.Sivastopol'da gece saldırıları nedeniyle bu sabah tüm okullar edildi, Razvozzhaev şehrin enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle tatil kararı aldıklarını söyledi. Trafo merkezindeki sorunun giderilmesi en az bir gün sürecek ve işgal yetkililerinin verdiği bilgiye göre şehrin bazı bölümleri elektrik alamayacak.