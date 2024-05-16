Milli Eğitim Bakanı Tekin, mülakatların detaylarını açıkladı

Habertürk TV'de yayınlanan 'Nagehan Alçı ile Nasıl Oldu?' isimli programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.Müfredat ve mülakatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tekin, mülakatların nasıl yapılacağını açıkladı.Adaylar mülakattan çıktıktan hemen sonra notlar girilecek. Adayların mülakat esnasında notlarını öğrenmeyeceklerini, adaylar komisyondan çıktıktan sonra jürinin notları gireceği ve sistemin kapanacağını ifade etti.Bakan Tekin ayrıca tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını, alacaklarını hatta öneri olursa bunları da değerlendireceklerini belirtti.Milli Eğitim Bakanı Tekin, 45 dakikalık mülakat sürecinin kamerayla güvence altına alınacağını ve adayların anlattıkları ders hakkında a4 kağıdına cevapları yazabileceklerini belirtti.İtiraz olması halinde ise sistemin tekrar açılacağını ve notların güncellenebileceğini ifade etti.Son olarak adayların ve jürilerin birbirlerini bilmemesi adına iki tarafın da kodla tanımlanacağını söyledi.