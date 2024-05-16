Bayraktar duyurdu! Tarihe geçen SİHA anlaşması tamamlandı!

Baykar tarafından milli ve özgün olarak üretilen BayraktarTB2 SİHA'lar'ın NATO ve AB üyesi olan Polonya'ya ihracatı başarıyla tamamlandı.

Dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği SİHA'lar uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA'ların ihracatı başarıyla tamamlandı. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Polonya'ya son teslimatın gerçekleştirildiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Bayraktar şu ifadeleri kullandı;Bugün BayraktarTB2 SİHA'larımızın son sisteminin Polonya'ya teslimatını gerçekleştirdik. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihracatını başarıyla tamamlamış olduk.Bu tarihi anlaşma derin bağlara sahip iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini ve teknoloji ortaklığını pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeteneklerini dünya sahnesinde sergilemekten gurur duyuyoruz.