Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Ankara, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.EDİRNE °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 32°CParçalı bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.ADANA °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 24°CParçalı bulutluBURDUR °C, 29°CParçalı bulutluHATAY °C, 26°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara çevreleri ile öğleden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.ANKARA °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı bulutluKONYA °C, 27°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 18°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 23°CParçalı bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak yağışlı, gece saatlerinde bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 14°CParçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKARS °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutluVAN °C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 27°CParçalı bulutluSİİRT °C, 23°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı bulutlu