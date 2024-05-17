7 ilde dev operasyon: Silah kaçakçılarına ağır darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik “Mercek-19” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.Operasyonlar sonucu, 1315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 silah ele geçirildi.2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.Bakan Yerlikaya, 'Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.' açıklamasında bulundu.