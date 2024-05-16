Çiftçiye yüzde 70 ek destek! Başkan Erdoğan açıkladı! 'KDV'den muaf...'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkede hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi adına çeşitli çalışmalar ve desteklemeler gerçekleştiriliyor. Bu desteklemeleri ve hibeleri de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere veriliyor. Dünya Çiftçiler gününde söz konusu desteklere değinen Başkan Erdoğan, "İlk defa genç ve kadın üreticilerine yüzde 70 ek destek sağlayacağız" açıklamasında bulundu."Hayvansal üretimi ülke genelinde, planlı üretime dahil ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek vereceklerini, ilk defa genç ve kadın üreticilerine yüzde 70 ek destek sağlayacaklarını belirtti. Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "Bu yıl Bakanlığımızın tavsiyesiyle birlikte desteklerimiz için çağrılarımıza program program çıkıyoruz. 2. çağrımız çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili olacak. Ona da Haziran - Temmuz ayında çıkacağız. Orada da 80 milyon euroluk bir desteğimiz mevcut. Daha sonra tarımsal faaliyetlerimizi iyileştirilmesi ve yapılmasıyla ilgili yani hayvancılıkla ilgili projelerimiz. Onlarda temmuz, ağustos ayı içerisinde çıkacağız. En son da çiftlik faaliyetlerinin çelşitlendirilmesiyle ilgili makine-ekipman alımlarıyla ilgili son çağrımıza çıkacağız. Yani toplamda 248 milyon euroluk bir çağrıya çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.Şu anda zaten 66 milyon euroluk tarım ve balıkçılık işletmelerinin kurulması ve modernize edilmesiyle ilgili çağrıda ayın 20'sine kadar sisteme girişlerin devam ettiğini belirten Tunç, desteklerde mesleki yeterliliği bulunan gençlere ve kadınlara ekstra puanlar verildiğini söyledi."Bu programımız Avrupa Birliği ve ulusal kaynaklarla eş finansman ile desteklendiği için AB'de bu puanlamayı öngörüyor" diyen Tunç, projelerin KDV'den muaf olduğunu belirtti.