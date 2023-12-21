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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! İstanbul'da dev operasyon...

Başakşehir'de yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri torbacılara dağıtma hazırlığında olan yabancı uyruklu şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ekleme: 21.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! İstanbul'da dev operasyon...
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar başlattı.

Bu çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu bir şahsın, yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı.

Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda şahsın kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladığı adres tespit edildi.

38 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Başakşehir'de bulunan depoya, Narkotik Madde Tespit Köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; yakalanmamak için özel olarak dizayn edilmiş, ahşap kavanoz kapaklarının içine zulalanmış vaziyette, 38 kilo uyuşturucu madde (Metamfetamin), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Piyasa değeri 8,5 milyon TL olan uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmesi engellenirken, uyuşturucu madde kaçakçılarının bir yöntemi daha deşifre edilmiş oldu. Yakalanan B.O. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.
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