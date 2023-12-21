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Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ve Batılı destekçileri, can simidi olarak yine ateşkese sarıldı. 1 haftalık 'insani ara' gündemde. Katliam molası isteğinin arkasında artan uluslararası tepkiler, sahadaki başarısızlık ve iç karışıklık var.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden
Ekleme: 21.12.2023 - 08:28 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:37 / Editör: Ozge Selin
Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden
Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde katliamlarını aralıksız sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 20 bine yakın sivili acımasızca öldürdüler.

Bir yandan Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden işgalciler diğer taraftan bir kez daha 'ateşkes' adı altında 'însani ara oyununa' sarıldı.

Hamas ile İsrail arasında 24 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında da geçici ateşkes uygulanmıştı.

1 haftalık geçici ateşkesin ardından İsrail bu kez de Gazze Şeridi'nin güneyine yönelik soykırıma geçti. Ancak İsrail'in işlediği savaş suçlarına son günlerde küresel çapta tepkiler artmaya başladı.

İsrail'e sonsuz destek sağlayan ABD ve Batılı ülkeler bile sivil ölümlere dikkat çeker oldu.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

BİRBİRİNE GİRDİLER

Uluslararası baskıların yanı sıra işgal kuvvetleri sahadaki katliamlarına rağmen 75 gündür istedikleri başarıyı elde edemedi.

'Hamas'ı bitirme' vaadiyle yola çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi bu noktadan çok uzakta. Ayrıca Savaş Kabinesi birbirine girdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir'e 'Beni tehdit etmeyin' diye bağırdığı ortaya çıktı. Tüm bunlara ek olarak işgal askerlerinin sahadaki kayıpları da her gün artıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 134'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 466'ya yükseldi.

İsrail iç kamuoyunda Netanyahu'ya karşı özellikle rehineler üzerinden de istifa baskıları zirve yaptı.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

40 REHİNE İÇİN 1 HAFTA ARA

Çıkmaza giren İsrail, çareyi bir kez daha 'insani ara'da arıyor.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 40 esirin serbest bırakılması karşılığında en az 1 hafta çatışmalara 'insani ara' verilmesi önerisinde bulunduğunu yazdı.

Walla News isimli internet sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varılması için önerisini Katar'a iletti.

Tel Aviv, yeni bir mutabakata varılması halinde İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin bir kısmının da serbest bırakılması teklifinde bulundu.

24 Kasım - 1 Aralık arasındaki anlaşmada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde 130 İsrailli rehine var.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

NETANYAHU'NUN DERDİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, 'Başbakan Netanyahu yıllardır ceza davasıyla aynı anda ülkeyi yönetebileceğine dair söz vermişti.

Ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delilleri saklamasını istediği ortaya çıktı.' denildi.

AVUSTRALYA DEVLET KANALINDA GAZZE HAZIMSIZLIĞI

Batı'da İsrail'i koruma kalkanına alan basın organları ifade özgürlüğünü ayaklar altına almaya devam ediyor. Avustralya devlet kanalı ABC'nin İsrail'i eleştiren gazeteciyi kovduğu ortaya çıktı.


Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

AVUSTRALYA DEVLET KANALINDA GAZZE HAZIMSIZLIĞI

Batı'da İsrail'i koruma kalkanına alan basın organları ifade özgürlüğünü ayaklar altına almaya devam ediyor. Avustralya devlet kanalı ABC'nin İsrail'i eleştiren gazeteciyi kovduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Antoinette Lattouf'un tek suçunun Gazze'deki çocuk ve kadın katliamlarına 'dur' demek olduğu öğrenildi.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

İSRAİLLİ GAZETECİ: 100 BİN FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRMELİYDİK

İsrail'in Channel 13 kanalındaki bir programa katılan Zvi Yehezkeli, bir kez daha ülkesinin vahşetini gözler önüne serdi. Sözde gazeteci Zvi Yehezkeli, 'Gazze saldırılarının başında 100 bin Filistinliyi öldürmeliydik' dedi.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

BMGK'DA 3. ERTELEME

BM Güvenlik Konseyi'nde pazartesi gününden beri iki kez ertelenen Gazze oylaması anlaşma sağlanamadığı için dün üçüncü kez ertelendi. Kaynaklar, ABD'nin Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısına ikna olmadığını aktardı.

Siyonist İsrail ve destekçilerinin ateşkes oyunu! İşte 'insani ara'nın arkasında yatan neden

HAMAS YETKİLİLERİ KAHİRE'DE

Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarındaki gelişmelerle ilgili ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ettiği' duyurdu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale'nin de Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını ve esir takasını görüşmek üzere Mısır'a gideceği açıklandı.

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